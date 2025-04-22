Виграла турнір і взяла Uber XL: Монфіс затролив Світоліну за вибір таксі в Мадриді

Тенісистка Еліна Світоліна прибула у Мадрид після перемоги над Ольгою Данилович у фіналі турніру в Руані з рахунком 6:4, 7:6.

Українка не програла жодного сету протягом усього турніру, встановивши особисте досягнення.

Після цього тріумфу її чоловік, французький тенісист Гаель Монфіс, поділився кумедною реакцією в Snapchat, коли їхав з коханою з аеропорту і парі довелося викликати таксі.

"Ось вона – виграє турніри і їздить на Uber XL", – жартома сказав тенісист.

Нагадаємо, Світоліна та Монфіс відомі своєю сильною родинною підтримкою. Після перемоги Еліни на турнірі в Руані Гаель вибіг на корт і привітав кохану ніжним поцілунком, який завірусився у соцмережах.

Перед цим українка дала інтервʼю, в якому заявила, що її головною мотивацією було побачити коханого на трибунах у вирішальній грі WTA 250.

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Раніше повідомлялося, що жіноча асоціація тенісу оновила свій рейтинг. Перша ракетка України піднялася на одну сходинку й посідає 17 тепер позицію.

Вже незабаром Еліна виступить на турнірі серії WTA 1000 в іспанському Мадриді, який пройде з 22 квітня по 4 травня. Суперниця українки по другому раунду змагань визначиться у поєдинку між Жаклін Крістіан та Сонай Картал.