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Виграла турнір і взяла Uber XL: Монфіс затролив Світоліну за вибір таксі в Мадриді

Богдан Войченко — 22 квітня 2025, 17:12
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Виграла турнір і взяла Uber XL: Монфіс затролив Світоліну за вибір таксі в Мадриді

Тенісистка Еліна Світоліна прибула у Мадрид після перемоги над Ольгою Данилович у фіналі турніру в Руані з рахунком 6:4, 7:6.

Українка не програла жодного сету протягом усього турніру, встановивши особисте досягнення.

Після цього тріумфу її чоловік, французький тенісист Гаель Монфіс, поділився кумедною реакцією в Snapchat, коли їхав з коханою з аеропорту і парі довелося викликати таксі.

"Ось вона виграє турніри і їздить на Uber XL", жартома сказав тенісист.
@tennis.legend 🤣🤣 Gaël Monfils on his Snapchat account when he arrived in Madrid after Elina Svitolina's title at the WTA 250 Rouen. "Here it is, she's winning tournaments, she's taking an Uber XL." 🤣 #tennis #tennislegend #tenis #gaelmonfils #elinasvitolina ♬ original sound - Tennis Legend

Нагадаємо, Світоліна та Монфіс відомі своєю сильною родинною підтримкою. Після перемоги Еліни на турнірі в Руані Гаель вибіг на корт і привітав кохану ніжним поцілунком, який завірусився у соцмережах.

Перед цим українка дала інтервʼю, в якому заявила, що її головною мотивацією було побачити коханого на трибунах у вирішальній грі WTA 250.

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Раніше повідомлялося, що жіноча асоціація тенісу оновила свій рейтинг. Перша ракетка України піднялася на одну сходинку й посідає 17 тепер позицію.

Вже незабаром Еліна виступить на турнірі серії WTA 1000 в іспанському Мадриді, який пройде з 22 квітня по 4 травня. Суперниця українки по другому раунду змагань визначиться у поєдинку між Жаклін Крістіан та Сонай Картал.

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