Джерело - Football Italia.
Колишній тренер Реала Зінедін Зідан віддає перевагу можливому продовженню кар'єри в Ювентусі.
Про це повідомляє Football Italia.
Попри інтерес Баварії, яка оголосила про припинення співпраці із Томасом Тухелем у кінці сезону, французький фахівець хотів би очолити туринський клуб.
Зінедін Зідан залишається без роботи з літа 2021 року, коли покинув Реал після свого другого періоду в клубі. З "вершковими" він вигра три Ліги чемпіонів та два титули чемпіона Іспанії.
Раніше француз відмовився від пропозиції очолити збірну Алжиру.
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