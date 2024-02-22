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Зідан хотів би очолити Ювентус

Французький тренер віддає перевагу туринському клубу
Сьогодні 13:08 194 0
Зідан хотів би очолити Ювентус
Фото: Getty Images
#Баварія, #Зінедін Зідан, #Реал Мадрид, #Ювентус

Джерело - Football Italia.

Колишній тренер Реала Зінедін Зідан віддає перевагу можливому продовженню кар'єри в Ювентусі.

Про це повідомляє Football Italia.

Попри інтерес Баварії, яка оголосила про припинення співпраці із Томасом Тухелем у кінці сезону, французький фахівець хотів би очолити туринський клуб.

Зінедін Зідан залишається без роботи з літа 2021 року, коли покинув Реал після свого другого періоду в клубі. З "вершковими" він вигра три Ліги чемпіонів та два титули чемпіона Іспанії.

Раніше француз відмовився від пропозиції очолити збірну Алжиру.

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