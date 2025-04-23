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Гюндоган не планує залишати Манчестер Сіті

Володимир Максименко — 23 квітня 2025, 11:12
Гюндоган не планує залишати Манчестер Сіті
Ілкай Гюндоган
Getty Images

Досвідчений півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган не планує залишати клуб попри інтерес з боку представників інших чемпіонатів.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Хавбек планує допрацювати свій контракт, який спливає влітку 2026 року, до кінця. Втім, як зазначається, деякі клуби продовжують виходити на контакт з німцем та пропонують йому "цікаві та грошові" умови.

У сезоні-2024/25 Ілкай зіграв 45 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, хавбек виступав у складі "містян" з 2016 по 2023 рік, перейшовши на правах вільного агента до Барселони. Втім, вже за сезон Гюндогану набридла Іспанія та він повернувся на "Етіхад Стедіум".

Раніше повідомлялося, що головний тренер Манчестер Сіті запланував масштабну перебудову у клубі та планує продати вісім гравців влітку.

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