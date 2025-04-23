Внаслідок російського обстрілу постраждали батьки та квартира чемпіонки України з синхронного плавання

В Одесі внаслідок ракетного обстрілу, який стався напередодні, постраждала квартира чемпіонки України з синхронного плавання Владислави Кочерби.

Про це повідомила пресслужба Федерації.

Влучання ракети неподалік багатоповерхового будинку спричинив руйнування та пожежу. Окрім того, постраждали батьки спортсменки, які у цей час знаходились вдома.

Вибухова хвиля відкинула людей до стіни. Завдяки небайдужим сусідам, батьків вдалось деблокувати з-під завалів.

За даними Української Правди, внаслідок обстрілу міста загинуло шість осіб, в тому числі немовля. Постраждало 18 людей, а ще 86 евакуйовано.

Раніше повідомлялось, що внаслідок обстрілу була частково знищена Льодова арена у Херсоні.