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Внаслідок російського обстрілу постраждали батьки та квартира чемпіонки України з синхронного плавання

Володимир Максименко — 23 квітня 2025, 10:49
Внаслідок російського обстрілу постраждали батьки та квартира чемпіонки України з синхронного плавання
Владислава Кочерба
НОК

В Одесі внаслідок ракетного обстрілу, який стався напередодні, постраждала квартира чемпіонки України з синхронного плавання Владислави Кочерби.

Про це повідомила пресслужба Федерації.

Влучання ракети неподалік багатоповерхового будинку спричинив руйнування та пожежу. Окрім того, постраждали батьки спортсменки, які у цей час знаходились вдома.

Вибухова хвиля відкинула людей до стіни. Завдяки небайдужим сусідам, батьків вдалось деблокувати з-під завалів. 

За даними Української Правди, внаслідок обстрілу міста загинуло шість осіб, в тому числі немовля. Постраждало 18 людей, а ще 86 евакуйовано. 

Раніше повідомлялось, що внаслідок обстрілу була частково знищена Льодова арена у Херсоні.

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