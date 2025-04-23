Ястремська і Стародубцева стартують в основній сітці турніру в Мадриді: відомий час

Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева 23 квітня проведуть матчі першого кола основної сітки турніру серії WTA 1000 Mutua Madrid Open в іспанському Мадриді.

Ястремська (46) зіграє проти британки Франчески Джонс (138), а Стародубцева (99) зустрінеться з чешкою Ліндою Фругвіртовою (145).

Розклад матчів за участю українок

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, США, грунт

Призовий фонд: $8,963,700

Перше коло одиночного розряду, 23 квітня

15:00*. Юлія Стародубцева (Україна) – Лінда Фругвіртова (Чехія), корт Court 5, 3-м запуском, після матчу Карле – Шрамкова.

16:30*. Даяна Ястремська (Україна) – Франческа Джонс (Велика Британія), корт Court 5, 4-м запуском, після матчу Стародубцева – Фругвіртова.





* Орієнтовний час початку матчу за Києвом



