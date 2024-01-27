Зідан відмовився від пропозиції очолити збірну Алжиру

Місцева асоціація шукає нового головного тренера

Збірна Алжиру хоче призначити Зінедіна Зідана новим головним тренером.

Про це повідомляє L’Equipe.

Місцева асоціація шукає нового фахівця на цю посаду після відходу Джамеля Бельмаді через виліт з Кубка Африки-2024 на стадії групового етапу.

Першу пропозицію Зідан вже відхилив – алжирці готові залучитися підтримкою кількох спонсорів, щоб зробити новий "щедрий" запит.

Раніше Анчелотті зрівнявся із Зіданом за кількістю виграних трофеїв на чолі Реала.

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