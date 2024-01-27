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Зідан відмовився від пропозиції очолити збірну Алжиру

Місцева асоціація шукає нового головного тренера
Сьогодні 10:41 393 0
Зідан відмовився від пропозиції очолити збірну Алжиру
Фото: Getty Images
#Зінедін Зідан

Джерело - L'Équipe.

Збірна Алжиру хоче призначити Зінедіна Зідана новим головним тренером.

Про це повідомляє L’Equipe.

Місцева асоціація шукає нового фахівця на цю посаду після відходу Джамеля Бельмаді через виліт з Кубка Африки-2024 на стадії групового етапу.

Першу пропозицію Зідан вже відхилив – алжирці готові залучитися підтримкою кількох спонсорів, щоб зробити новий "щедрий" запит.

Раніше Анчелотті зрівнявся із Зіданом за кількістю виграних трофеїв на чолі Реала.

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