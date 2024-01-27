Зідан відмовився від пропозиції очолити збірну Алжиру

Джерело - L'Équipe.
Збірна Алжиру хоче призначити Зінедіна Зідана новим головним тренером.
Про це повідомляє L’Equipe.
Місцева асоціація шукає нового фахівця на цю посаду після відходу Джамеля Бельмаді через виліт з Кубка Африки-2024 на стадії групового етапу.
Першу пропозицію Зідан вже відхилив – алжирці готові залучитися підтримкою кількох спонсорів, щоб зробити новий "щедрий" запит.
Раніше Анчелотті зрівнявся із Зіданом за кількістю виграних трофеїв на чолі Реала.
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