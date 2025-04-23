Шестиразовий чемпіон світу дав оцінку першій сесії матчу О'Салліван – Картер

Шестиразовий чемпіон світу зі снукеру Стів Девіс висловився про ветеранів цієї гри Ронні О'Саллівана та Алістера Картера за першу сесію першого раунду World Snooker Championship.

Його слова наводить BBC.

"Обидва не показали своєї найкращої гри, але за цих умов рахунок можна вважати непоганим. Це була важка боротьба. Але важливо, що вони обидва пройшли першу сесію, особливо Ронні, для якого це був перший матч за довгий час", – сказав Девіс.

Перша сесія завершилася з рахунком 5:4 на користь "ракети". Переможцем стане той, хто перший виграє 10 фреймів (партій). Друга сесія розпочнеться сьогодні, 23 квітня, о 16:30.

Ронні та Алі мають довгу історію протистояння. Зокрема, вони грали між собою у фіналах ЧС 2008 та 2012 років – обидва рази переможцем ставав О'Салліван.

Після цього на кількох турнірах між ними траплялося ще кілька конфліктів. Після фіналу Masters 2024, де переможцем став Алі, гравці звинуватили один одного в не гідній поведінці.

Нагадаємо, раніше Ронні О'Салліван прокоментував сенсаційний виліт Кайрена Вілсона.