Клопп: Кубок ліги - це найособливіший трофей, який я вигравав

Ліверпуль зміг неосновним складом дотиснути Челсі в фіналі Кубка англійської ліги (1:0).

Про це розповів головний тренер "мерсисайдців" Юрген Клопп.

"Було б круто, якби я міг передбачити голи. Я би зміг розслабитися у багатьох моментах свого життя. Ні, мені сподобалося. Те, що ми побачили тут сьогодні, настільки виняткове, що ми можемо ніколи більше такого не побачити.

Мені сказали, що є англійський вираз: "З дітьми трофеїв не виграти". Я цього не знав. Бувають і більш довгі кар’єри, ніж у мене, але за понад 20 років це, безперечно, найособливіший трофей, який я коли-небудь вигравав.

Іноді мене запитують, чи пишаюся я цим, пишаюся іншим, і відповісти дуже складно. Я хотів би частіше відчувати гордість, але цього не відбувається. Виникає непереборне відчуття: "Боже мій, що тут відбувається?" Я пишався всіма, хто брав участь цьому.

Я пишався нашими вболівальниками за те, як вони гнали нас вперед. Пишався персоналом за те, що він створив таку атмосферу, де хлопці можуть сконцентруватися на тому, в чому вони найкращі. Я пишався нашою академією і своїми тренерами. Я пишався багатьма речами. Це було справді приголомшливо", - сказав Клопп.