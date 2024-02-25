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Стала відома оцінка Мудрика за фінал Кубку англійської ліги

Дії українця оцінили у 6,1 бала
Сьогодні 21:56 146 0
Стала відома оцінка Мудрика за фінал Кубку англійської ліги
#Ліверпуль, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

За фінальний матч Кубку англійської ліги з Ліверпулем (0:1) український вінгер Челсі Михайло Мудрик отримав 6.1 бала.

Про це повідомляє WhoScored.

За матч Мудрик 11 разів доторкнувся до м'яча, віддав 2 точні паси з 3 (67%), виграв 2 єдиноборства, 4 рази втратив володіння, 1 раз заробив фол, один раз виніс м'яч, здійснив 1 відбір і двічі обіграв суперника за допомогою дриблінгу.

Найкращим гравцем матчу був визнаний захисник Ліверпуля Вірджіл ван Дейк (9.0), який є автором єдиного забитого м'яча (118) у поєдинку.

Відзначимо, що Мудрик розпочав поєдинок на лаві запасних та вийшов на поле на 90-й хвилині замість Ніколаса Джексона.

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