Ліверпуль в 10 раз виграв Кубок ліги

Джерело - Чемпіон.

Челсі Михайла Мудрика зазнав поразки від Ліверпуля у фінальному матчі Кубку Англійської футбольної ліги.

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол було забито аж 118 хвилині матчу. Його автором став Вірджил ван Дейк, який на мить випередив українця Михайла Мудрика. Відзначимо, що Мудрик вийшов на заміну на 90 хвилині матчу.

Челсі міг вийти до єврокубків, але програв. З 2018 року команда Мудрика не здобуває трофеїв. Ліверпуль в 10 раз виграв Кубок ліги.

Раніше повідомлялося, що керівництво Челсі виплатить футболістам першої команди колективний бонус у разі перемогу в Кубку англійської ліги.

Нагадаємо футболіст збірної України та Челсі Михайло Мудрик передав українським військовим 50 дронів.

Кубок Англійської футбольної ліги

Фінал, 25 лютого

Челсі - Ліверпуль 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: 0:1 - 118 ван Дейк

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