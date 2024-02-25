Головне
Динамо переграло Металіст 1925 у результативному матчі 18 туру УПЛ
Сьогодні 17:23 5391
Челсі програв Ліверпулю у фіналі Кубку Англійської футбольної ліги
Сьогодні 19:45 172
Ковтун і Верняєв здобули золоту та срібну медалі на етапі Кубку світу
Сьогодні 18:55 1253 1
СК Дніпро-1 та Минай не виявили сильнішого в 18 турі УПЛ
Сьогодні 16:47 2221
Гармаш забив Динамо в першому матчі після повернення в УПЛ
Сьогодні 16:24 966
Колос на виїзді переграв Верес у 18 турі УПЛ
Сьогодні 15:00 422
Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям
Сьогодні 13:59 34347
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна
Сьогодні 11:26 172700 1
Чорний лебідь від легендарної українки. 30 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади
Сьогодні 11:13 11652
В очікуванні тріумфу Клоппа й успіху українців: суперекспрес на вікенд із коефіцієнтом 9,57
Сьогодні 11:09 2422
Прямі трансляції

Челсі програв Ліверпулю у фіналі Кубку Англійської футбольної ліги

Ліверпуль в 10 раз виграв Кубок ліги
Сьогодні 19:45 172 0
Челсі програв Ліверпулю у фіналі Кубку Англійської футбольної ліги
#Ліверпуль, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Челсі Михайла Мудрика зазнав поразки від Ліверпуля у фінальному матчі Кубку Англійської футбольної ліги.

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол було забито аж 118 хвилині матчу. Його автором став Вірджил ван Дейк, який на мить випередив українця Михайла Мудрика. Відзначимо, що Мудрик вийшов на заміну на 90 хвилині матчу. 

Челсі міг вийти до єврокубків, але програв. З 2018 року команда Мудрика не здобуває трофеїв. Ліверпуль в 10 раз виграв Кубок ліги.

Раніше повідомлялося, що керівництво Челсі виплатить футболістам першої команди колективний бонус у разі перемогу в Кубку англійської ліги. 

Нагадаємо футболіст збірної України та Челсі Михайло Мудрик передав українським військовим 50 дронів.

Кубок Англійської футбольної ліги
Фінал, 25 лютого

Челсі - Ліверпуль 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: 0:1 - 118 ван Дейк

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям 34347
"У мене стоїть блок": Мілевський розповів, як він утримується від вживання алкоголю "У мене стоїть блок": Мілевський розповів, як він утримується від вживання алкоголю 5018
Чорний лебідь від легендарної українки. 30 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади Чорний лебідь від легендарної українки. 30 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади 11652
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна 172700 1
Рівно 6 років тому українець Далакян став чемпіоном світу за версією WBA Рівно 6 років тому українець Далакян став чемпіоном світу за версією WBA 5746
Динамо переграло Металіст 1925 у результативному матчі 18 туру УПЛ Динамо переграло Металіст 1925 у результативному матчі 18 туру УПЛ 5391
Рекомендуємо
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 5321 2
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 50275
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15829 2
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35421
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 102217
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 164649 1