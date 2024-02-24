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Лідер Реала відновився після травми

Центрбек не грав із початку лютого
Сьогодні 17:47 122 0
Лідер Реала відновився після травми
Фото - Getty Images
#Реал Мадрид, #Рюдігер

Джерело - elchiringuitotv.

Центральний захисник Реала Антоніо Рюдігер відновився після травми.

Про це повідомляє El Chiringuito.

Німець готовий зіграти проти Севільї у 26 турі Ла Ліги, який відбудеться у неділю, 25 лютого, о 22:00. Гравець займався в останньому тренування мадридців без будь-яких обмежень.

Захисник не грав із початку лютого через пошкодження латерального широкого м’яза лівого стегна. У поточному сезоні він встиг зіграти 30 матчів, забивши два голи й віддавши один асист.

Наразі Реал лідирує у чемпіонаті Іспанії, випереджаючи Жирону на шість очок. 

Нагадаємо, Лунін зацікавив саудівський Аль-Наср.

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