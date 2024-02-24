Лідер Реала відновився після травми

Джерело - elchiringuitotv.
Центральний захисник Реала Антоніо Рюдігер відновився після травми.
Про це повідомляє El Chiringuito.
Німець готовий зіграти проти Севільї у 26 турі Ла Ліги, який відбудеться у неділю, 25 лютого, о 22:00. Гравець займався в останньому тренування мадридців без будь-яких обмежень.
Захисник не грав із початку лютого через пошкодження латерального широкого м’яза лівого стегна. У поточному сезоні він встиг зіграти 30 матчів, забивши два голи й віддавши один асист.
Наразі Реал лідирує у чемпіонаті Іспанії, випереджаючи Жирону на шість очок.
Нагадаємо, Лунін зацікавив саудівський Аль-Наср.