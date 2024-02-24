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Лунін зацікавив саудівський Аль-Наср

Саудити готові платити новому голкіперу 30 млн євро на рік
Сьогодні 16:01 127 0
Лунін зацікавив саудівський Аль-Наср
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Аль-Наср

Джерело - AS.

Саудівський Аль-Наср має проблеми в пошуку іменитого воротаря.

Про це повідомляє видання AS.

Зазначається, що саудити готові платити своєму голкіперу 30 млн євро на рік. Від цієї пропозиції вже відмовився Давід де Хеа, який зараз знаходиться без клубу, та кіпер Баварії Мануель Ноєр.

Серед потенційних кандидатів на перехід в Аль-Наср виділяють і українського воротаря Реала Андрія Луніна, який знаходиться у шорт-листі поруч з Яном Облаком, Кейлором Навасом та Марком-Андре тер Штегеном.

Повідомляється, що клуб з Саудівської Аравії, окрім великої заробітної плати, готовий заплатити і за трансфер гравця.

Нагадаємо, Лунін одягав футболку Реала у 18 матчах у всіх офіційних турнірах: 14 пропущених голів, 8 ігор "на нуль". Transfermarkt оцінює вартість  українського голкіпера у 8 мільйонів євро.

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