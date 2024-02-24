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Дженоа Малиновського зіграє з Удінезе, Емполі Коваленка - з Сассуоло: розклад матчів Серії А

Розклад матчів 26 туру італійської Серії А на 24 лютого
Сьогодні 08:19 140 0
Дженоа Малиновського зіграє з Удінезе, Емполі Коваленка - з Сассуоло: розклад матчів Серії А
#Дженоа, #Емполі, #Віктор Коваленко, #Руслан Маліновський, #Монца, #Салернітана, #Сассуоло, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Удінезе

Джерело - Чемпіон.

У межах 26 туру італійської Серії А відбудеться три поєдинки.

Зокрема, Дженоа Руслана Малиновського прийматиме Удінезе, а Емполі, за який виступає Віктор Коваленко, зіграє з Сассуоло.

    Розклад матчів 26 туру італійської Серії А на 24 лютого:

    • 16:00 Сассуоло - Емполі
    • 19:00 Салернітана - Монца
    • 21:45 Дженоа - Удінезе

    Напередодні Болонья вдома обіграла Верону.

    Варто зазначити, що у цьому сезоні Малиновський зіграв 23 матчі за Дженоа, у яких відзначився трьома забитими голами та двома асистами.

    Віктор Коваленко провів за Емполі 11 ігор цього сезону, забив 2 голи та відзначився 1 асистом.

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