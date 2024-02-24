Дженоа Малиновського зіграє з Удінезе, Емполі Коваленка - з Сассуоло: розклад матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
У межах 26 туру італійської Серії А відбудеться три поєдинки.
Зокрема, Дженоа Руслана Малиновського прийматиме Удінезе, а Емполі, за який виступає Віктор Коваленко, зіграє з Сассуоло.
Розклад матчів 26 туру італійської Серії А на 24 лютого:
- 16:00 Сассуоло - Емполі
- 19:00 Салернітана - Монца
- 21:45 Дженоа - Удінезе
Напередодні Болонья вдома обіграла Верону.
Варто зазначити, що у цьому сезоні Малиновський зіграв 23 матчі за Дженоа, у яких відзначився трьома забитими голами та двома асистами.
Віктор Коваленко провів за Емполі 11 ігор цього сезону, забив 2 голи та відзначився 1 асистом.
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