Дженоа Малиновського зіграє з Удінезе, Емполі Коваленка - з Сассуоло: розклад матчів Серії А

Розклад матчів 26 туру італійської Серії А на 24 лютого

Джерело - Чемпіон.

У межах 26 туру італійської Серії А відбудеться три поєдинки.

Зокрема, Дженоа Руслана Малиновського прийматиме Удінезе, а Емполі, за який виступає Віктор Коваленко, зіграє з Сассуоло.

Розклад матчів 26 туру італійської Серії А на 24 лютого:

16:00 Сассуоло - Емполі

19:00 Салернітана - Монца

21:45 Дженоа - Удінезе

Напередодні Болонья вдома обіграла Верону.

Варто зазначити, що у цьому сезоні Малиновський зіграв 23 матчі за Дженоа, у яких відзначився трьома забитими голами та двома асистами.

Віктор Коваленко провів за Емполі 11 ігор цього сезону, забив 2 голи та відзначився 1 асистом.

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