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Левандовський побив рекорд Мессі в Лізі чемпіонів

Чергове досягнення польського нападника
Сьогодні 19:31 254 0
Левандовський побив рекорд Мессі в Лізі чемпіонів
#Барселона, #Роберт Левандовський, #Ліонель Мессі

Джерело - Чемпіон.

Польський нападник Барселони Роберт Левандовський став автором найвіковішого гола іспанського клубу у плей-оф Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє OptaJose.

Форвард відзначився голом у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Наполі (1:1).

Левандовський забив гол у віці 35 років та 184 дні та став найвіковішим автором гола Барселони в плей-оф турніру.

Попередній рекорд належав Ліонелю Мессі, який у 33 роки та 259 днів забив ПСЖ у березні 2021 року.

Відзначимо, що для польського форварда цей гол став 93-м у Лізі чемпіонів.

Раніше Пепе став найстаршим польовим гравцем в історії плей-оф Ліги чемпіонів.

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