Левандовський побив рекорд Мессі в Лізі чемпіонів

Польський нападник Барселони Роберт Левандовський став автором найвіковішого гола іспанського клубу у плей-оф Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє OptaJose.

Форвард відзначився голом у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Наполі (1:1).

Левандовський забив гол у віці 35 років та 184 дні та став найвіковішим автором гола Барселони в плей-оф турніру.

Попередній рекорд належав Ліонелю Мессі, який у 33 роки та 259 днів забив ПСЖ у березні 2021 року.

