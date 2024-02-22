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Пепе став найстаршим польовим гравцем в історії плей-оф Ліги чемпіонів

Португальський захисник вийшов на гру з Арсеналом у віці 40 років та 360 днів
Сьогодні 11:19 131 0
Пепе став найстаршим польовим гравцем в історії плей-оф Ліги чемпіонів
#Арсенал (Лондон), #Ліга чемпіонів, #Пепе, #Порту

Джерело - Чемпіон.

Лідер Порту Пепе став найстаршим польовим гравцем, який виходив на поле в плей-оф Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє BBC.

Португальський захисник вийшов на гру з Арсеналом (1:0) у віці 40 років та 360 днів. Пепе дебютував у Лізі чемпіонів ще у 2004 році.

У нинішньому сезону Пепе відіграв 23 матчі за Порту. 40-річний захисник забив 3 голи та віддав 2 асисти.

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