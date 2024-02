Пепе став найстаршим польовим гравцем в історії плей-оф Ліги чемпіонів

Лідер Порту Пепе став найстаршим польовим гравцем, який виходив на поле в плей-оф Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє BBC.

Португальський захисник вийшов на гру з Арсеналом (1:0) у віці 40 років та 360 днів. Пепе дебютував у Лізі чемпіонів ще у 2004 році.

Pepe is the oldest outfield player to start a knockout stage game in the #UCL ✨#BBCFootball #PORARS pic.twitter.com/2bH9cmYp5E