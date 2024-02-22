Матч-відповідь відбудеться 12 березня.

Джерело - Чемпіон.

Італійський Наполі вдома зіграв внічию з іспанською Барселоною у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футболу.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу, перший матч

21 лютого

Наполі - Барселона 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 60 Левандовський, 1:1 - 75 Осімхен

Наполі: Мерет, Ді Лоренцо, Жезус, Ррахмані, Олівера, Замбо-Ангісса, Лоботка, Каюсте (Траоре, 68), Політано (Сімеоне, 77), Осімхен (Распадорі, 77), Кварацхелія (Ліндстрьом, 69)

Барселона: тер Штеген, Кунде, Араухо, Мартінес, Канселу, де Йонг, Крістенсен (Ромеу, 86), Гюндоган, Ямал (Діас, 80), Левандовський, Педрі (Фелікс, 86)

Напередодні міланський Інтер дотиснув мадридський Атлетико, а ПСВ Ейндговен зіграв унічию з дортмундською Боруссією.

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