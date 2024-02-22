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Металіст 1925 підписав ексзахисника Шахтаря

Металіст 1925 підсилився захисником
Сьогодні 18:15 101 0
Металіст 1925 підписав ексзахисника Шахтаря
#Металіст 1925, #Футбольні трансфери

Джерело - metalist1925.com.

Клуб української Прем'єр-ліги Металіст 1925 оголосив про підписання контракту з 20-річним українським захисником Дмитром Капінусом.

 Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода з футболістом розрахована до завершення 2028 року. Капінус виступатиме під 2-м номером. Інші деталі не розголошуються.

Останні два роки футболіст грав за харківський клуб на правах оренди з Шахтаря. За цей час цей час зіграв 27 матчів за основну команду, у яких відзначився 1 голом, та два матчі за юнацьку команду, у яких також забив 1 гол.

Наразі у Металіста 1925 15 очок та 12-та позиція у турнірній таблиці УПЛ.

Наступний матч харків'яни зіграють 25 лютого проти Динамо в чемпіонаті України.

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