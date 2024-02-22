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Матч Металіст 1925 - Динамо відбудеться з глядачами

Гра відбудеться 25 лютого
Сьогодні 17:17 151 0
Матч Металіст 1925 - Динамо відбудеться з глядачами
#Динамо Київ, #Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Матч 18 туру УПЛ Металіст 1925 - Динамо може відбудеться за присутності глядачів.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Переговори щодо допуску обмеженої кількості уболівальників перебувають на фінальній стадії.

Гра відбудеться 25 лютого о 15:30 на клубному стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.

Наразі кияни із 28 очками посідають п'яте місце в турнірній таблиці місце, відстаючи на шість балів від лідируючих Кривбаса та Дніпра-1. У Металіста 1925 15 очок та 12-та позиція.

Раніше повідомлялося, що матч Олександрія – Шахтар відбудеться з глядачами.

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