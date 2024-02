Воротар Реала Андрій Лунін увійшов до символічної збірної перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Це сталося завдяки вдалій грі голкіпера в матчі з РБ Лейпцигом (1:0). Показник голів, яким запобіг українець, склав 2,19. Лунін здійснив 9 сейвів, 1 вдалий вихід на м’яч, 3 перехоплення навіси, 49 дотиків до м’яча, 21 точну передачу з 25 (84%) та 3 винесення м’яча.

Воротар: Андрій Лунін (Реал, оцінка 9.6)

Захисники: Орельєн Чуамені (Реал, 7.6), Рубен Діаш (Манчестер Сіті, 7.6), Кім Мін Чже (Баварія, 7.7)

Півзахисники: Родрі (Манчестер Сіті, 8.3), Фабіан Руїс (ПСЖ, 8.1), Усман Дембеле (ПСЖ, 8.0), Філ Фоден (Манчестер Сіті, 9.2), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті, 9.0), Доніелл Мален, (Боруссія Дортмунд, 7.9)

Нападник: Роберт Левандовський (Барселона, 7.9).

Team of the Week provided by Sofascore