Головне
Україна в очікуванні успіху: 5 рецептів перемоги для Шахтаря у протистоянні з Марселем
Сьогодні 12:49 227
Кроос оголосив про повернення в збірну Німеччини
Сьогодні 15:52 59
Саладуха презентувала альтернативний проєкт закону про мобілізацію
Сьогодні 14:53 150
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Дубаї
Сьогодні 13:57 327
Марсель - Шахтар: букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи
Сьогодні 13:05 1238
Лунін потрапив у збірну перших матчів 1/8 Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:26 187
Марсель - Шахтар: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 11:39 2085
Алвеса засудили до 4,5 років в'язниці
Сьогодні 11:35 322
Пепе став найстаршим польовим гравцем в історії плей-оф Ліги чемпіонів
Сьогодні 11:19 296
Monte програли Astralis та вилетіли з відбіркового турніру на перший Major із CS 2
Сьогодні 10:42 180
Прямі трансляції

Лунін потрапив у збірну перших матчів 1/8 Ліги чемпіонів

Українець провів відмінний матч проти РБ Лейпцига
Сьогодні 12:26 187 0
Лунін потрапив у збірну перших матчів 1/8 Ліги чемпіонів
Фото: Getty Images
#Андрій Лунін, #Ліга чемпіонів, #РБ Лейпциг, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Воротар Реала Андрій Лунін увійшов до символічної збірної перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Це сталося завдяки вдалій грі голкіпера в матчі з РБ Лейпцигом (1:0). Показник голів, яким запобіг українець, склав 2,19. Лунін здійснив 9 сейвів, 1 вдалий вихід на м’яч, 3 перехоплення навіси, 49 дотиків до м’яча, 21 точну передачу з 25 (84%) та 3 винесення м’яча.

Збірна перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за версією Sofascore:

Воротар: Андрій Лунін (Реал, оцінка 9.6)

Захисники: Орельєн Чуамені (Реал, 7.6), Рубен Діаш (Манчестер Сіті, 7.6), Кім Мін Чже (Баварія, 7.7)

Півзахисники: Родрі (Манчестер Сіті, 8.3), Фабіан Руїс (ПСЖ, 8.1), Усман Дембеле (ПСЖ, 8.0), Філ Фоден (Манчестер Сіті, 9.2), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті, 9.0), Доніелл Мален, (Боруссія Дортмунд, 7.9)

Нападник: Роберт Левандовський (Барселона, 7.9).

Team of the Week provided by Sofascore

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Марсель - Шахтар: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи Марсель - Шахтар: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи 2085
Світоліна - Швьонтек: онлайн-трансляція LIVE Світоліна - Швьонтек: онлайн-трансляція LIVE 1109
Марсель - Шахтар: букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи Марсель - Шахтар: букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи 1238
Світоліна поступилась Швьонтек у третьому колі турніру WTA в Дубаї Світоліна поступилась Швьонтек у третьому колі турніру WTA в Дубаї 1076 1
Українські олімпійці на Іграх в Парижі виступатимуть у формі польського виробника Українські олімпійці на Іграх в Парижі виступатимуть у формі польського виробника 7302 4
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 18641
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 317812
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 50173
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 23020 7
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 34083
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 155580
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 91535