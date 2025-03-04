8 очок Михайлюка проти Детройта, Голден Стейт здолав Шарлотт у регулярному сезоні НБА

У ніч з 3 на 4 березня відбулося 7 матчів регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації сезону-2024/25.

Голден Стейт не мав проблем проти Шарлотта. Філадельфія після перемоги над "воїнами" знову зазнала поразки. На цей раз колектив Ніка Нерса програв Портленду.

Маямі закріпив свої шанси на плейоф тріумфом над Вашингтоном. Мемфіс у кінцівці віддав перемогу Атланті. Даллас вдома не мав шансів у грі з Сакраменто. Лідер Маверікс Кайрі Ірвінг отримав серйозну травму в першій чверті.

Юта на виїзді розгромно поступилася Детройту. Святослав Михайлюк вийшов з лави запасних. Він відіграв 14 хвилин, набрав 8 очок (2/2 двоочкові, 1/2 триочкові, 1/1 штрафні), зібрав 2 підбирання, віддав 4 передачі при 2 втратах та 2 фолах. Показник плюс-мінус із ним на паркеті склав "+9".

Баскетбол – НБА-сезон-2024/25

4 березня, регулярний чемпіонат

Шарлотт – Голден Стейт 101:119 (21:28, 28:30, 28:28, 24:33)

Філадельфія – Портленд 102:119 (32:29, 29:27, 20:35, 21:28)

Маямі – Вашингтон 106:90 (32:24, 23:12, 26:32, 25:22)

Мемфіс – Атланта 130:132 (34:28, 31:42, 42:31, 23:31)

Оклахома-Сіті – Х’юстон 137:128 (30:31, 33:31, 39:27, 35:39)

Даллас – Сакраменто 98:122 (24:27, 26:33, 16:34, 32:28)

Юта – Детройт 106:134 (22:36, 25:31, 30:31, 29:36)\

Нагадаємо, легендарна Серена Вільямс стала співвласницею нового клубу WNBA Торонто Темпо.