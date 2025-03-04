Рейнджерс розгромили Айлендерс, Чикаго без проблем обіграв Лос-Анджелес у регулярному сезоні НХЛ
У ніч з 3 на 4 березня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.
Оттава в серії булітів програла лідеру Східної конференції Вашингтону. У дербі Нью-Йорку між Рейнджерс та Айлендерс переможцями досить впевнено вийшли "рейнджери".
Ще одне дербі, цього разу флоридське, завершилося перемогою фіналіста Кубку Стенлі минулого року – Флорида обіграла Тампу-Бей.
У матчі з сімома шайбами Монреаль був сильніше за Баффало. Торонто вдома досить сенсаційно програв Сан-Хосе, а Чикаго без особливих проблем розгромив Лос-Анджелес.
Вашингтон - Оттава – 5:4 (2:0, 1:1, 1:3, 0:0, буліти)
Рейнджерс – Айлендерс – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Флорида – Тампа-Бей – 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Монреаль – Баффало – 4:3 (3:0, 0:1, 0:2, 1:0)
Торонто - Сан-Хосе - 2:3 (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, буліти)
Чикаго – Лос-Анджелес – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Нагадаємо, що молодий лідер Оттави Тім Штюцле став рекордсменом організації.