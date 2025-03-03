Підручний та Джима завершили втішні гонки на Skidskyttekampen-2025

Українські біатлоністи Юлія Джима та Дмитро Підручний завершили втішні гонки на Skidskyttekampen-2025, що проходить у шведському Стокгольмі.

Джима з трьома промахами програла переможниці понад 56 секунд та посіла останнє шосте місце. Підручний допустив три хиби та став передостаннім - п'ята позиція.

Результати масстарту у жінок

1. Дідра Ірвін (США, 0+0) 5:08,0

2. Анна Маґнуссон (Швеція, 0+0) +4,1

3. Каролін Кноттен (Норвегія, 0+1) +5,8

4. Полона Клеменчич (Словенія, 1+0) +20,2

5. Ліза Тереза Гаузер (Австрія, 0+1) +23,5

6. Юлія Джима (Україна, 0+3) +56,6

Результати масстарту у чоловіків

1. Міха Довжан (Словенія, 0+0) 4:37,9

2. Сімон Едер (Австрія, 0+1) +10,9

3. Тар'єй Бо (Норвегія, 1+1) +11,0

4. Єспер Нелін (Швеція, 2+2) +37,4

5. Дмитро Підручний (Україна, 2+1) +37,5

6. Кемпбелл Райт (США, 5+1) +1:20,3

Нагадаємо, Джима та Дмитро посіли останнє місце у кваліфікаційному раунді.

У фіналі, який розпочнеться о 20:35, виступлять по чотири кращі команди з двох кваліфікацій. Подивитися Skidskyttekampen-2025 наживо українські уболівальники зможуть на сайті Eurovision Sport.