Підручний та Джима завершили втішні гонки на Skidskyttekampen-2025
Українські біатлоністи Юлія Джима та Дмитро Підручний завершили втішні гонки на Skidskyttekampen-2025, що проходить у шведському Стокгольмі.
Джима з трьома промахами програла переможниці понад 56 секунд та посіла останнє шосте місце. Підручний допустив три хиби та став передостаннім - п'ята позиція.
Результати масстарту у жінок
1. Дідра Ірвін (США, 0+0) 5:08,0
2. Анна Маґнуссон (Швеція, 0+0) +4,1
3. Каролін Кноттен (Норвегія, 0+1) +5,8
4. Полона Клеменчич (Словенія, 1+0) +20,2
5. Ліза Тереза Гаузер (Австрія, 0+1) +23,5
6. Юлія Джима (Україна, 0+3) +56,6
Результати масстарту у чоловіків
1. Міха Довжан (Словенія, 0+0) 4:37,9
2. Сімон Едер (Австрія, 0+1) +10,9
3. Тар'єй Бо (Норвегія, 1+1) +11,0
4. Єспер Нелін (Швеція, 2+2) +37,4
5. Дмитро Підручний (Україна, 2+1) +37,5
6. Кемпбелл Райт (США, 5+1) +1:20,3
Нагадаємо, Джима та Дмитро посіли останнє місце у кваліфікаційному раунді.
У фіналі, який розпочнеться о 20:35, виступлять по чотири кращі команди з двох кваліфікацій. Подивитися Skidskyttekampen-2025 наживо українські уболівальники зможуть на сайті Eurovision Sport.