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Анчелоттті ухвалив важливе рішення щодо Луніна

Андрій Лунін відіграв п'ять останніх матчів у стартовому складі Реала
Сьогодні 12:13 178 0
Анчелоттті ухвалив важливе рішення щодо Луніна
Фото - Getty Images
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - sport.ua.

Український воротар Реала Андрій Лунін став основним голкіпером у мадридському клубі.

Про це повідомляє Marca.

Наставник "вершкових" Карло Анчелотті закрив воротарські дебати в команді та обрав голкіпера Андрія Луніна основним стражем воріт до повернення травмованого Тібо Куртуа.

Італійський тренер прийняв рішення після матчу українця проти РБ Лейпциг (1:0) у Лізі чемпіонів, у якому Лунін здійснив 9 сейвів. Шанси Кепи Аррісабалаги повернути довіру Анчелотті оцінюються як досить невисокі.

У поточному сезоні українець відіграв за Реал 17 матчів у всіх турнірах.

Нагадаємо, Лунін потрапив у збірну тижня Ліги чемпіонів, а також повторив рекорд Куртуа.

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