Анчелоттті ухвалив важливе рішення щодо Луніна

Джерело - sport.ua.
Український воротар Реала Андрій Лунін став основним голкіпером у мадридському клубі.
Про це повідомляє Marca.
Наставник "вершкових" Карло Анчелотті закрив воротарські дебати в команді та обрав голкіпера Андрія Луніна основним стражем воріт до повернення травмованого Тібо Куртуа.
Італійський тренер прийняв рішення після матчу українця проти РБ Лейпциг (1:0) у Лізі чемпіонів, у якому Лунін здійснив 9 сейвів. Шанси Кепи Аррісабалаги повернути довіру Анчелотті оцінюються як досить невисокі.
У поточному сезоні українець відіграв за Реал 17 матчів у всіх турнірах.
Нагадаємо, Лунін потрапив у збірну тижня Ліги чемпіонів, а також повторив рекорд Куртуа.