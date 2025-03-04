Нокаутую обох: кривдник Берінчика про бій Девіс – Роуч

Новоспечений чемпіон з боксу за версією WBO в легкій вазі Кейшон Девіс (13-0, 9 КО) впевнений, що зміг би перемогти Джервонту Девіса (30-0-1, 28 КО) і Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО), які завершили свій бій внічию.

Про це Кейшон заявив у коментарі для Millcityboxing.

"Та якби ви мені дали будь-кого з них, то я зірвав би їхній реванш. Так, я хочу чи Джервонту, чи Ламонта! А більше нікого і немає! Я вже й так чемпіон! Та я найкращий у цій вазі! Вони вже побилися. Вже сказали своє слово. А коли в гру вступає "бізнесмен" (прізвисько Кейшона), то це вже зовсім інші розмови! Особливо якщо це бій "бізнесмена" з "танком"! У мене сильний удар! Адже я нокаутую і одного, і іншого! Нокаутую обох", – заявив він.

Нагадаємо, 15 лютого американець брутально нокаутував українця Дениса Берінчика, відібравши чемпіонський пояс.