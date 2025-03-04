Колишній суперник Усика пояснив, чому розчарований боєм Девіс – Роуч

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Майріс Брієдіс (28-3, 20 КО) поділився емоціями від бою за титул чемпіона WBA в легкій вазі між Джервонтою Девісом (30-0-1, 28 КО) і Ламонтом Роучем (25-1-2, 10 КО).

Про це він сказав у новому випуску на власному ютуб-каналі.

"Що мене здивувало насправді? Девіс почав страждати від зіркової хвороби, тому що в Америці його бій на pay-per-view коштував 80 доларів. Це величезні гроші. Андеркард так собі був. Сам противник теж вважався нічого такого. В принципі, прохідний був бій. І карма, і зіркова хвороба, і багато що інше. Ось це, мабуть, і скажу про Джервонту", – заявив Брієдіс.

Нагадаємо, що у січні 2018 року Майріс провів бій з Усиком і зазнав поразки рішенням більшості суддів.

Бій Девіс – Роуч завершився внічию. Статистику ударів можна переглянути ТУТ. Чемпіон також підготував новину з відеооглядом поєдинку.