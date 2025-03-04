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Лунін і мадридське дербі, Зінченко проти колишнього клубу: розклад матчів українців

Руслан Травкін — 4 березня 2025, 09:17
Лунін і мадридське дербі, Зінченко проти колишнього клубу: розклад матчів українців
Андрій Лунін і дружина
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Сьогодні, 4 березня, вболівальники футболу матимуть можливість переглянути матчі за участі українців.

О 21:45 свій матч Чемпіоншипу проведе Плімут Максима Таловєрова. Їхнім суперником буде Галл Сіті - прямий конкурент у боротьбі за виживання. Наразі команда гравця збірної України має 30 очок і посідає 23 місце. "Тигри" здобули на 3 очки більше, що дозволяє їм йти на 21-й сходинці.

У межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Реал Андрія Луніна на "Сантьяго Бернабеу" прийматиме Атлетіко. Лондонський Арсенал Олександра Зінченка відправиться в Нідерланди, щоб протистояти ПСВ. Зазначимо, що Зінченко в сезоні 2016/17 грав за цей клуб на правах оренди з Манчестер Сіті.

Розклад матчів українців на 4 березня:

  • Чемпіоншип. 21:45 Плімут – Галл
  • Ліга чемпіонів. 22:00 Реал – Атлетико
  • Ліга чемпіонів. 22:00 ПСВ – Арсенал

Нагадаємо, напередодні відбулися матчі 1/8 фіналу Кубку Англії. Гол Максима Таловєрова не врятував Плімут від поразки Ман Сіті. Реал без Андрія Луніна програв Бетісу

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