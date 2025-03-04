Колишній гравець Манчестер Юнайтед виграв 400 тисяч фунтів у лотерею

Колишній гравець Манчестер Юнайтед Кліфф Булл виграв 400 тисяч фунтів стерлінгів у лотерею.

Про це повідомляє Manchestereveningnews.co.uk.

Загалом призовий фонд People's Postcode Lottery становив 3,2 млн фунтів. 82-річний Кліфф виграв головний джек-пот.

"Я абсолютно приголомшений, я все ще не можу нічого сказати. Це відкриває так багато можливостей", – сказав він.

Щасливий переможець, який має трьох доньок, семеро онуків і двох правнуків, додав, що частину виграшу потратить на спільну подорож для всієї сім'ї.

У жовтні 1957 року 15-річний Кліфф приєднався до МЮ. Через 10 днів сталася жахлива трагедія, коли в аеропорту Мюнхена розбився літак із командою та персоналом Манчестер Юнайтед. Катастрофа забрала життя 23 людей, у тому числі вісім гравців клубу.

Після двох років у "червоних дияволах" Булл перейшов до Ноттінгема, але через серйозну травму невдовзі завершив кар'єру. Більшість життя він пропрацював сантехніком.

Нагадаємо, Ноттінгем у серії пенальті переміг Іпсвіч та став останнім чвертьфіналістом Кубку Англії.