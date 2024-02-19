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Циганик анонсував перестановки в комітеті арбітрів УАФ

Ігор Циганик підтвердив зміни в УАФ
Сьогодні 22:50 102 0
Циганик анонсував перестановки в комітеті арбітрів УАФ
#Лучано Лучі, #Нікола Ріццолі, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

На виконавчому комітеті Української асоціації футболу (УАФ)  затвердить нову голову Комітету арбітрів.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"У мене є інформація від арбітрів, що Лучано Лучі сказав, що суддівський комітет очікують великі зміни. Лучі, наскільки я розумію, їде додому.

Але не всі італійці їдуть. Спостерігачем українського арбітражу Нікола Ріццолі залишається.

Це правильна історія. Відмовитися від всіх італійців - це дуже небезпечна історія, особливо напередодні матчів збірної України в плей-оф відбору Євро-2024, напередодні вирішальних матчів українських клубів в єврокубках.

П’єрлуїджі Колліна - важлива фігура в ФІФА. Від його ласки багато чого залежить - хто куди поїде, хто що буде робити, хто буде судити, хто не буде судити. В нього є серйозні важелі впливу.

А у Лучі були дуже теплі стосунки з Колліною, свого часу саме Лучано дав молодому П’єрлуїджі дорогу в суддівство. І Колліна це пам’ятає, тому тут є нюанси.

Згоден, що італійці не настільки розбиралися в процесах українського футболу, вони не розуміли, але на міжнародній арені вони свої завдання виконували - українські клуби та збірну судили добре. Тому дуже небезпечно так кардинально це все робити", - сказав Циганик.

Раніше повідомлялося, що новою головою Комітету арбітрів стане Катерина Монзуль. Наразі дану посаду обіймає італієць Лучано Лучі, з яким УАФ продовжила контракт у листопаді 2023 року. 

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