Циганик анонсував перестановки в комітеті арбітрів УАФ

Джерело - Чемпіон.
На виконавчому комітеті Української асоціації футболу (УАФ) затвердить нову голову Комітету арбітрів.
Про це розповів журналіст Ігор Циганик.
"У мене є інформація від арбітрів, що Лучано Лучі сказав, що суддівський комітет очікують великі зміни. Лучі, наскільки я розумію, їде додому.
Але не всі італійці їдуть. Спостерігачем українського арбітражу Нікола Ріццолі залишається.
Це правильна історія. Відмовитися від всіх італійців - це дуже небезпечна історія, особливо напередодні матчів збірної України в плей-оф відбору Євро-2024, напередодні вирішальних матчів українських клубів в єврокубках.
П’єрлуїджі Колліна - важлива фігура в ФІФА. Від його ласки багато чого залежить - хто куди поїде, хто що буде робити, хто буде судити, хто не буде судити. В нього є серйозні важелі впливу.
А у Лучі були дуже теплі стосунки з Колліною, свого часу саме Лучано дав молодому П’єрлуїджі дорогу в суддівство. І Колліна це пам’ятає, тому тут є нюанси.
Згоден, що італійці не настільки розбиралися в процесах українського футболу, вони не розуміли, але на міжнародній арені вони свої завдання виконували - українські клуби та збірну судили добре. Тому дуже небезпечно так кардинально це все робити", - сказав Циганик.
Раніше повідомлялося, що новою головою Комітету арбітрів стане Катерина Монзуль. Наразі дану посаду обіймає італієць Лучано Лучі, з яким УАФ продовжила контракт у листопаді 2023 року.