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УАФ продовжила контракт з Лучі

Італієць продовжить роботу в українському футболі.
Сьогодні 12:39 97 0
УАФ продовжила контракт з Лучі
ФОТО: УАФ
#Лучано Лучі, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - ua-football.com.

УАФ вирішила продовжити співпрацю з куратором суддівського корпусу Лучано Лучі.

Про це повідомляє UA-футбол.

Договір з італійцем підписано до кінця поточного сезону. 

Попередня угода Лучі з УАФ закінчилася у жовтні цього року, але на зустрічі з клубами, яка відбувалася онлайн, італійський куратор заявляв, що хоче продовжити свою роботу.

Головний редактор Профутбол Digital Володимир Звєров раніше повідомляв, що клуби УПЛ хотіли б бачити українця на цій посаді.

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