УАФ продовжила контракт з Лучі

Джерело - ua-football.com.
УАФ вирішила продовжити співпрацю з куратором суддівського корпусу Лучано Лучі.
Про це повідомляє UA-футбол.
Договір з італійцем підписано до кінця поточного сезону.
Попередня угода Лучі з УАФ закінчилася у жовтні цього року, але на зустрічі з клубами, яка відбувалася онлайн, італійський куратор заявляв, що хоче продовжити свою роботу.
Головний редактор Профутбол Digital Володимир Звєров раніше повідомляв, що клуби УПЛ хотіли б бачити українця на цій посаді.
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