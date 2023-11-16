УАФ продовжила контракт з Лучі

Італієць продовжить роботу в українському футболі.

УАФ вирішила продовжити співпрацю з куратором суддівського корпусу Лучано Лучі.

Про це повідомляє UA-футбол.

Договір з італійцем підписано до кінця поточного сезону.

Попередня угода Лучі з УАФ закінчилася у жовтні цього року, але на зустрічі з клубами, яка відбувалася онлайн, італійський куратор заявляв, що хоче продовжити свою роботу.

Головний редактор Профутбол Digital Володимир Звєров раніше повідомляв, що клуби УПЛ хотіли б бачити українця на цій посаді.

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