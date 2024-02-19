Визначилась заміна Лучі в комітеті арбітрів УАФ

Лучі та Ріццолі покинуть свої посади в УАФ

Українська асоціація футболу (УАФ) на виконавчому комітеті затвердить нову голову Комітету арбітрів.

Про це розповів український коментатор Віктор Вацко.

Новою головою Комітету арбітрів стане Катерина Монзуль, яка заради цього припинить кар’єру арбітра.

Також будуть запроваджені певні заходи для поліпшення контролю за роботою суддів.

Наразі посаду голови комітету арбітрів обіймає італієць Лучано Лучі, з яким УАФ продовжила контракт у листопаді 2023 року. Разом з ним має піти й експерт УАФ з арбітражу Нікола Ріццолі.