Годжсон покинув Крістал Пелес

У Крістал Пелес зміниться головний тренер

Джерело - Чемпіон.

Крістал Пелес звільнив з посади головного тренера 76-річного Роя Годжсона.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Прийняв рішення піти у відставку, щоб клуб міг представити свої плани щодо нового менеджера", - заявив Годжсон.

Фахівець очолював Крістал Пелес з 2017 року. У 2022 році залишав лондонську команду для роботи із Вотфордом. Загалом клуб під керівництвом досвідченого тренера зіграв рівно 200 матчів, у яких 66 разів переміг, 46 поєдинків звів унічию та 88 зустрічей програв.

Roy Hodgson has stepped down from his post as first-team manager.



We thank Roy for his outstanding service, in which he managed 200 games across six seasons. — Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 19, 2024

Очікується, що Годжсона замінить екстренер Вольфсбурга та Айнтрахта Олівер Гласнер.

Наразі "орли" знаходяться на 16-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

У рамках 25-го туру АПЛ, Крістал Пелес відправиться до Ліверпуля на гру проти місцевого Евертона. Матч відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.