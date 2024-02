Годжсон покинув Крістал Пелес

Крістал Пелес звільнив з посади головного тренера 76-річного Роя Годжсона.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Фахівець очолював Крістал Пелес з 2017 року. У 2022 році залишав лондонську команду для роботи із Вотфордом. Загалом клуб під керівництвом досвідченого тренера зіграв рівно 200 матчів, у яких 66 разів переміг, 46 поєдинків звів унічию та 88 зустрічей програв.

Roy Hodgson has stepped down from his post as first-team manager.



We thank Roy for his outstanding service, in which he managed 200 games across six seasons.