Годжсон покинув Крістал Пелес

Джерело - Чемпіон.
Крістал Пелес звільнив з посади головного тренера 76-річного Роя Годжсона.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"Прийняв рішення піти у відставку, щоб клуб міг представити свої плани щодо нового менеджера", - заявив Годжсон.
Фахівець очолював Крістал Пелес з 2017 року. У 2022 році залишав лондонську команду для роботи із Вотфордом. Загалом клуб під керівництвом досвідченого тренера зіграв рівно 200 матчів, у яких 66 разів переміг, 46 поєдинків звів унічию та 88 зустрічей програв.
Roy Hodgson has stepped down from his post as first-team manager.— Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 19, 2024
We thank Roy for his outstanding service, in which he managed 200 games across six seasons.
Очікується, що Годжсона замінить екстренер Вольфсбурга та Айнтрахта Олівер Гласнер.
Наразі "орли" знаходяться на 16-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Англії.
У рамках 25-го туру АПЛ, Крістал Пелес відправиться до Ліверпуля на гру проти місцевого Евертона. Матч відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.