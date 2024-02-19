Анатолій Трубін припустився результативної помилки і парирував пенальті

Джерело - Чемпіон.

Бенфіка розгромила команду Візела з останнього місця турнірної таблиці чемпіонату Португалії.

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін провів на полі 90 хвилин. За це час він припустився гольової помилки та відбив пенальті у другому таймі. Окрім цього записав до свого активу загалом п’ять сейвів та віддав 15 точних пасів з 16 (94%). Якраз одна помилка при передачі і призвела до голу у ворота орлів.

Для Трубіна цей матч став 18 у поточному розіграші чемпіонату Португалії. Загалом він пропустив у цих поєдинках 10 голів, а дев’ять разів залишав свої ворота недоторканими.

Відзначимо, що у складі Візела грає інший українець - Орест Лебеденко. Він також вийшов на поле з перших хвилин та зіграв увесь матч.

Бенфіка продовжує лідирувати у турнірній таблиці чемпіонату Португалії - випереджає Спортинг на три бали, хоча в левів є ще два матчі у запасі.

Кілька днів Бенфіка дотиснула Тулузу у плей-оф Ліги Європи.

Чемпіонат Португалії

22 тур, 18 лютого

Бенфіка - Візела 6:1 (5:0)

Голи: 1:0 - 16 Нерес, 2:0 - 25 Отаменді, 3:0- 30 Гувея, 4:0 - 45+1 Нерес, 5:0 - 45+4 Сілва, 5:1 - 48 Ессенде, 6:1 - 88 Леонардо

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