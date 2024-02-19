Головне
Йоганнес Бо виграв масстарт на чемпіонаті світу та повторив рекорд Б'єрндалена
Вчора 18:10 11491 5
Мбаппе підписав довгостроковий контракт із Реалом
Сьогодні 10:20 4706
Команда Сходу обіграла команду Заходу в Матчі всіх зірок НБА-2024
Сьогодні 08:33 242
Марсель - Шахтар: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 07:00 386
Трубін привіз гол у власні ворота, а потім відбив пенальті в матчі за Бенфіку
Вчора 23:02 1023
Романчук посів 5 місце у фіналі чемпіонату світу
Вчора 18:43 665
Дмитренко невдало виступила у масстарті на чемпіонаті світу
Вчора 16:09 759
Цуренко пропустить турнір у Дубаї через пошкодження
Вчора 13:19 672
Шевченко зустрінеться з керівництвом клубів УПЛ
Вчора 11:33 659
Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і вже 2 роки допомагає українцям
Вчора 10:56 9370
Прямі трансляції

Бенфіка - Візела 6:1: огляд матчу чемпіонату Португалії

Анатолій Трубін припустився результативної помилки і парирував пенальті
Сьогодні 12:02 82 0
Бенфіка - Візела 6:1: огляд матчу чемпіонату Португалії
Фото: Getty Images
#Бенфіка, #Анатолій Трубін, #Чемпіонат Португалії

Джерело - Чемпіон.

Бенфіка розгромила команду Візела з останнього місця турнірної таблиці чемпіонату Португалії.

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін провів на полі 90 хвилин. За це час він припустився гольової помилки та відбив пенальті у другому таймі. Окрім цього записав до свого активу загалом п’ять сейвів та віддав 15 точних пасів з 16 (94%). Якраз одна помилка при передачі і призвела до голу у ворота орлів.

Для Трубіна цей матч став 18 у поточному розіграші чемпіонату Португалії. Загалом він пропустив у цих поєдинках 10 голів, а дев’ять разів залишав свої ворота недоторканими.

Відзначимо, що у складі Візела грає інший українець - Орест Лебеденко. Він також вийшов на поле з перших хвилин та зіграв увесь матч. 

Бенфіка продовжує лідирувати у турнірній таблиці чемпіонату Португалії - випереджає Спортинг на три бали, хоча в левів є ще два матчі у запасі.

Кілька днів Бенфіка дотиснула Тулузу у плей-оф Ліги Європи.

Чемпіонат Португалії 
22 тур, 18 лютого

Бенфіка - Візела 6:1 (5:0)

Голи: 1:0 - 16 Нерес, 2:0 - 25 Отаменді, 3:0- 30 Гувея, 4:0 - 45+1 Нерес, 5:0 - 45+4 Сілва, 5:1 - 48 Ессенде, 6:1 - 88 Леонардо

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ковтун і Верняєв завоювали медалі на етапі Кубку світу Ковтун і Верняєв завоювали медалі на етапі Кубку світу 6058 1
Трубін установив унікальне досягнення в складі Бенфіки Трубін установив унікальне досягнення в складі Бенфіки 1423
Йоганнес Бо виграв масстарт на чемпіонаті світу та повторив рекорд Б'єрндалена Йоганнес Бо виграв масстарт на чемпіонаті світу та повторив рекорд Б'єрндалена 11491 5
Реал із Луніним не переграв Райо Вальєкано: результати матчів 25 туру Ла Ліги Реал із Луніним не переграв Райо Вальєкано: результати матчів 25 туру Ла Ліги 1251
Мбаппе підписав довгостроковий контракт із Реалом Мбаппе підписав довгостроковий контракт із Реалом 4706
Трубін привіз гол у власні ворота, а потім відбив пенальті в матчі за Бенфіку Трубін привіз гол у власні ворота, а потім відбив пенальті в матчі за Бенфіку 1023
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 5158
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 19737 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 359432 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21373
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 95070
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 12634