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Трубін установив унікальне досягнення в складі Бенфіки

Український воротар відзначився незвичайним рекордом у лісабонському клубі
Сьогодні 11:50 1400 0
Трубін установив унікальне досягнення в складі Бенфіки
Фото: Getty Images
#Бенфіка, #Анатолій Трубін

Джерело - Чемпіон.

Воротар Бенфіки Анатолій Трубін відбив черговий пенальті у складі "орлів".

Про це повідомляє PortugueseSoccer.com.

Український голкіпер зробив сейв після удару з позначки в матчі 22-го туру чемпіонату Португалії проти Візели (6:1).

Трубін відбив уже третій удар з пенальті в цьому сезоні, що є рекордом для воротарів Бенфіки. До цього він рятував свою команду в поєдинках з Портімоненсе (3:1) та Каса Піа (1:1).

Для Анатолія Трубіна зустріч із Візелою стала 18-ю в поточному розіграші чемпіонату Португалії. Загалом він пропустив у цих поєдинках 10 голів, а дев’ять разів залишав свої ворота недоторканими.

Відзначимо, що у складі Візела грає інший українець - Орест Лебеденко. Він також вийшов на поле з перших хвилин та зіграв увесь матч. 

Бенфіка продовжує лідирувати у турнірній таблиці чемпіонату Португалії - випереджає Спортинг на три бали, хоча в левів є ще два матчі у запасі.

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