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Мілан розгромив Ренн, Бенфіка з Трубіним дотиснула Тулузу: результати раунду плей-оф Ліги Європи

Результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:55 449 0
Мілан розгромив Ренн, Бенфіка з Трубіним дотиснула Тулузу: результати раунду плей-оф Ліги Європи
#Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Відбулися перші матчі раунду плей-оф Ліги Європи-2023/24.

Ліга Європи 
Раунд плей-оф, перші матчі
15 лютого

Галатасарай - Спарта Прага 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Демірбай, 1:1 - 47 Пресіадо, 2:1 - 61 Крейчі (автогол), 2:2 - 65 Кухта, 3:2 - 90+1 Ікарді

Феєнорд - Рома 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Пайшан, 1:1 - 67 Лукаку

Шахтар - Марсель 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 64' Обамеянґ, 1:1 - 68' Матвієнко, 1:2 - Ндіає 90', 2:2 - Егіналду 90+3'

Янг Бойз - Спортінг 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 31 Аменда, 0:2 - 41 Дьокереш, 1:2 - 42 Угрінич, 1:3 - 48 Інасіу

Бенфіка - Тулуза 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 68 Ді Марія, 1:1 - 75 Деслер, 2:1 - 90+8 Ді Марія (пен)

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін відіграв повний матч.

Брага - Карабах 2:4 (1:1)

Голи: 0:1 - 21 Янкович, 1:1 - 44 Банза, 1:2 - 54 Зубір, 1:3 - 65 Бензія, 1:4 - 69 Зубір, 2:4 - 90+1 Моутінью (пен)

Ланс - Фрайбург 0:0

Мілан - Ренн 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Лофтус-Чік, 2:0 - 47 Лофтус-Чік, 3:0 - 53 Леау

Матчі-відповіді пройдуть за тиждень, 22 лютого. Переможців цих пар уже очікують 8 команд-трумфаторів груп ЛЄ - вони автоматично потрапили в 1/8 фіналу.

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