Реал Мадрид Луніна завітає в гості до Райо: розклад матчів Ла-Ліги

Розклад матчів 25-го туру іспанської Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 лютого, відбудеться чотири матчі 25-го туру іспанської Ла-Ліги.

Зокрема, Реал, за який виступає Андрій Лунін, зустрінеться з Райо Вальєкано.У поточному сезоні українець відіграв за Реал 17 матчів у всіх турнірах.

Розклад матчів 25-го туру Ла-Ліги на 18 лютого:

15:00 Райо Вальєкано - Реал Мадрид

17:15 Гранада - Альмерія

19:30 Мальорка - Реал Сосьєдад

22:00 Бетіс - Алавес

Нагадаємо, Лунін потрапив у збірну тижня Ліги чемпіонів, а також повторив рекорд Куртуа.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!