Реал Мадрид Луніна завітає в гості до Райо: розклад матчів Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 18 лютого, відбудеться чотири матчі 25-го туру іспанської Ла-Ліги.
Зокрема, Реал, за який виступає Андрій Лунін, зустрінеться з Райо Вальєкано.У поточному сезоні українець відіграв за Реал 17 матчів у всіх турнірах.
Розклад матчів 25-го туру Ла-Ліги на 18 лютого:
- 15:00 Райо Вальєкано - Реал Мадрид
- 17:15 Гранада - Альмерія
- 19:30 Мальорка - Реал Сосьєдад
- 22:00 Бетіс - Алавес
Нагадаємо, Лунін потрапив у збірну тижня Ліги чемпіонів, а також повторив рекорд Куртуа.
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