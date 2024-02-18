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Реал Мадрид Луніна завітає в гості до Райо: розклад матчів Ла-Ліги

Розклад матчів 25-го туру іспанської Ла-Ліги
Сьогодні 08:16 159 0
Реал Мадрид Луніна завітає в гості до Райо: розклад матчів Ла-Ліги
#Алавес, #Альмерія, #Андрій Лунін, #Гранада, #Мальорка, #Райо Вальєкано, #Реал Мадрид, #Реал Бетіс, #Реал Сосьєдад

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 лютого, відбудеться чотири матчі 25-го туру іспанської Ла-Ліги.

Зокрема, Реал, за який виступає Андрій Лунін, зустрінеться з Райо Вальєкано.У поточному сезоні українець відіграв за Реал 17 матчів у всіх турнірах.

Розклад матчів 25-го туру Ла-Ліги на 18 лютого:

  • 15:00 Райо Вальєкано - Реал Мадрид
  • 17:15 Гранада - Альмерія
  • 19:30 Мальорка - Реал Сосьєдад
  • 22:00 Бетіс - Алавес

Нагадаємо, Лунін потрапив у збірну тижня Ліги чемпіонів, а також повторив рекорд Куртуа.

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