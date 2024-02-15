Рух розгромив Тріглав у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Рух обіграв словенський Тріглав у контрольному матчі.
Гра завершилась з рахунком 4:0.
Це був останній матч для українського клубу на зборах у Словенії.
Товариський матч
15 лютого
Рух (Львів, Україна) – Тріглав (Крань, Словенія) 4:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 24 Слюбик, 2:0 - 30 Дідик, 3:0 - 44 Карабін, 4:0 - 80 Таллес
Рух: Герета, Сич (Руніч, 71), Слюбик, Дідик, Лях, Підгурський (Холод, 61), О. Федор (Притула, 46), Пастух (Таллес, 46), Руніч (Плюман, 46), Квасниця, Карабін
Свій перший матч після відновлення УПЛ Рух зіграє у неділю, 25 лютого, проти Полісся.
Раніше повідомлялося, що капітан Руха пропустить близько 9 місяців через травму.