Рух розгромив Тріглав у контрольному матчі

Рух зіграв останній спаринг на зборах у Словенії

Джерело - Чемпіон.

Рух обіграв словенський Тріглав у контрольному матчі.

Гра завершилась з рахунком 4:0.

Це був останній матч для українського клубу на зборах у Словенії.

Товариський матч

15 лютого

Рух (Львів, Україна) – Тріглав (Крань, Словенія) 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 24 Слюбик, 2:0 - 30 Дідик, 3:0 - 44 Карабін, 4:0 - 80 Таллес

Рух: Герета, Сич (Руніч, 71), Слюбик, Дідик, Лях, Підгурський (Холод, 61), О. Федор (Притула, 46), Пастух (Таллес, 46), Руніч (Плюман, 46), Квасниця, Карабін

Свій перший матч після відновлення УПЛ Рух зіграє у неділю, 25 лютого, проти Полісся.

Раніше повідомлялося, що капітан Руха пропустить близько 9 місяців через травму.