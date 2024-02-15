Головне
Шахтар - Марсель 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 21:01 6832
Філіпович здобула срібло чемпіонату Європи з боротьби
Сьогодні 20:32 120
Шахтар - Марсель: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи - LIVE
Сьогодні 20:00 645
Мбаппе прийняв рішення покинути ПСЖ улітку
Сьогодні 18:53 222
Вірер: "У суботу зроблю заяву щодо майбутнього"
Сьогодні 17:39 309
Дистриб'ютор 1+1 media: Де-юре в UPL TV 13 клубів, а де-факто – 16
Сьогодні 17:34 212
Матчі UPL TV не транслюватимуться в Росії та Білорусі
Сьогодні 16:16 402
5 причин, чому в матчах із Марселем за Шахтар боятися не варто
Сьогодні 15:50 624
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам
Сьогодні 15:44 2874
NAVI виграли стартові матчі у відборі на перший Major з CS 2
Сьогодні 14:19 200
Прямі трансляції

Конте: Коли я був у Челсі, хотів підписати Лукаку та ван Дейка

Конте розповів про своє перебування у Челсі
Сьогодні 19:53 91 0
Конте: Коли я був у Челсі, хотів підписати Лукаку та ван Дейка
Фото: Getty Images
#Челсі, #Антоніо Конте

Джерело - The Telegraph.

Челсі під керівництвом Антоніо Конте міг стати домінантною командою в Англії.

Про це італійський фахівець розповів поталу The Telegraph.

"Для мене зараз неможливо працювати в команді, яка спрямована на розваги, тому що ти всі очікуються від тебе перемог. Я люблю своє минуле, але водночас очікування від тебе завжди дуже високі, і якщо ти не виграєш – ти зазнаєш невдачі. Найкращий варіант – розважити та виграти.

Це нелегко. Гвардіола – найкращий тренер у світі. Коли найкращий тренер у світі поєднується з клубом, який може підтримати його і може інвестувати, щоб отримати важливих гравців задля покращення команди кожного сезону, бо вони хочуть бути на вершині світу – з ними дуже важко конкурувати.

Я завжди приходив у клуби, які були у важкій ситуації. Я завжди будую. Після мого першого сезону в Челсі ми виграли титул, могли стати домінантними в Англії. Ми розмовляли з Лукаку та ван Дейком – ці два гравці могли змінити ситуацію", - сказав Конте.

Нагадаємо, Конте очолював Челсі з 2016 по 2018 рік.

Останнім клубом італійського тренера був Тоттенгем, який він залишив у березні 2023 року.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Марсель: де дивитись онлайн матч раунду плей-оф Ліги Європи Шахтар - Марсель: де дивитись онлайн матч раунду плей-оф Ліги Європи 5025
Насібов здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи Насібов здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи 5245
Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати 46932
Шахтар - Марсель 0:0. ОНЛАЙН Шахтар - Марсель 0:0. ОНЛАЙН 6832
Рейтинг ФІФА: Збірна України втратила дві позиції Рейтинг ФІФА: Збірна України втратила дві позиції 6046 1
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 17565
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 59503
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 79597
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29413
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 49033
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 89174
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 33972