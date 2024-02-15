Конте: Коли я був у Челсі, хотів підписати Лукаку та ван Дейка

Конте розповів про своє перебування у Челсі

Джерело - The Telegraph.

Челсі під керівництвом Антоніо Конте міг стати домінантною командою в Англії.

Про це італійський фахівець розповів поталу The Telegraph.

"Для мене зараз неможливо працювати в команді, яка спрямована на розваги, тому що ти всі очікуються від тебе перемог. Я люблю своє минуле, але водночас очікування від тебе завжди дуже високі, і якщо ти не виграєш – ти зазнаєш невдачі. Найкращий варіант – розважити та виграти.

Це нелегко. Гвардіола – найкращий тренер у світі. Коли найкращий тренер у світі поєднується з клубом, який може підтримати його і може інвестувати, щоб отримати важливих гравців задля покращення команди кожного сезону, бо вони хочуть бути на вершині світу – з ними дуже важко конкурувати.

Я завжди приходив у клуби, які були у важкій ситуації. Я завжди будую. Після мого першого сезону в Челсі ми виграли титул, могли стати домінантними в Англії. Ми розмовляли з Лукаку та ван Дейком – ці два гравці могли змінити ситуацію", - сказав Конте.

Нагадаємо, Конте очолював Челсі з 2016 по 2018 рік.

Останнім клубом італійського тренера був Тоттенгем, який він залишив у березні 2023 року.

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