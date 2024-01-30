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Конте влітку очолить Мілан

Сьогодні 12:43 289 0
Конте влітку очолить Мілан
Фото - Getty Images
#Мілан, #Антоніо Конте

Джерело - Milan News.

Італійський тренер Антоніо Конте влітку очолить Мілан.

Про це повідомляє Milan News з посиланням на Telebombardia.

Антоніо вже прийняв умови "россонері" та прийме команду після завершення сезону. Нагадаємо, останнім клубом італійця був Тоттенгем, який він покинув у березні 2023-го. В Серії А Конте працював із Інтером, Ювентусом, Аталантою та Сієною", очолював збірну Італії.

Після 22 турів Мілан займає третє місце в чемпіонаті Італії та відстає від другого Ювентуса на 7 очок.

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