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Конте: Наполі та Рома - два клуби, в яких хотів би спробувати свої сили

Конте розповів, де міг би продовжити кар'єру
Сьогодні 18:54 224 0
Конте: Наполі та Рома - два клуби, в яких хотів би спробувати свої сили
Фото: Getty Images
#Наполі, #Рома, #Антоніо Конте

Джерело - Corriere Dello Sport.

Італійський тренер Антоніо Конте зацікавлений у роботі в двох клубах Серії А.

Про це він розповів порталу Corriere della Sera.

"Наполі та Рома - два клуби, в яких хотів би спробувати свої сили через пристрасть фанів. Сподіваюся, одного дня у мене буде шанс пережити цей досвід. Не беруся за роботу в середині сезону, бо є ситуації, які були створені до мого призначення", - сказав Конте.

Повідомлялося, що президент Наполі не переконав Конте очолити клуб.

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