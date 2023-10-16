Конте: Наполі та Рома - два клуби, в яких хотів би спробувати свої сили

Італійський тренер Антоніо Конте зацікавлений у роботі в двох клубах Серії А.

Про це він розповів порталу Corriere della Sera.

"Наполі та Рома - два клуби, в яких хотів би спробувати свої сили через пристрасть фанів. Сподіваюся, одного дня у мене буде шанс пережити цей досвід. Не беруся за роботу в середині сезону, бо є ситуації, які були створені до мого призначення", - сказав Конте.