Конте: Наполі та Рома - два клуби, в яких хотів би спробувати свої сили

Джерело - Corriere Dello Sport.
Італійський тренер Антоніо Конте зацікавлений у роботі в двох клубах Серії А.
Про це він розповів порталу Corriere della Sera.
"Наполі та Рома - два клуби, в яких хотів би спробувати свої сили через пристрасть фанів. Сподіваюся, одного дня у мене буде шанс пережити цей досвід. Не беруся за роботу в середині сезону, бо є ситуації, які були створені до мого призначення", - сказав Конте.
Повідомлялося, що президент Наполі не переконав Конте очолити клуб.
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