Александер-Арнольд пропустить фінал Кубка ліги з Челсі через травму

У англійця погіршилося пошкодження

Джерело - Чемпіон.

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд не відновиться від травми коліна найближчим часом.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Це сталося через те, що Ліверпуль поспішно повернув англійця, погіршивши поточне пошкодження.

Александер-Арнольд пропустить фінал Кубка ліги проти Челсі, який відбудеться 25 лютого, о 17:00 за київським часом.

🚨 Trent Alexander-Arnold set to be out again for few weeks after he was rushed back by Liverpool and aggravated current injury.



Alexander-Arnold will miss the Carabao Cup final vs Chelsea, as @_pauljoyce reported. pic.twitter.com/3RMZeJk0O8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 14, 2024

Нагадаємо, Трент зазнав травми коліна у матчі АПЛ з Бернлі (3:1).

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