Головне
Конотоп утретє стала абсолютною чемпіонкою Європи
Сьогодні 19:49 4469
Двоє українців кваліфікувалися в масстарт на чемпіонаті світу
Сьогодні 21:50 90
Бо виграв золото чемпіонату світу в індивідуальні гонці, Дудченко - 29-й
Сьогодні 20:19 212
Романчук фінішував восьмим у фіналі ЧС-2024 з водних видів спорту
Сьогодні 19:05 271
Лунін як убивця надій, або Чому Ребров отримав несподіваний головний біль
Сьогодні 18:45 801
Лівач здолала білоруску Чирик та вийшла до півфіналу чемпіонату Європи
Сьогодні 13:37 275
Шахтар - Марсель: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 12:38 1408
Дмитренко - після найвищого результату в кар'єрі: "Я налаштовувалася, як на тренування"
Сьогодні 12:16 386
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду
Сьогодні 10:30 92761
Відео дня: блискучі сейви Луніна дозволили Реалу мінімально здолати Лейпциг у Лізі чемпіонів
Сьогодні 09:58 1482
Прямі трансляції

Александер-Арнольд пропустить фінал Кубка ліги з Челсі через травму

У англійця погіршилося пошкодження
Сьогодні 20:04 204 0
Александер-Арнольд пропустить фінал Кубка ліги з Челсі через травму
Фото: Getty Images
#Александр-Арнольд, #Англія, Кубок Ліги, #Ліверпуль, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд не відновиться від травми коліна найближчим часом.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Це сталося через те, що Ліверпуль поспішно повернув англійця, погіршивши поточне пошкодження.

Александер-Арнольд пропустить фінал Кубка ліги проти Челсі, який відбудеться 25 лютого, о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, Трент зазнав травми коліна у матчі АПЛ з Бернлі (3:1).

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Конотоп утретє стала абсолютною чемпіонкою Європи Конотоп утретє стала абсолютною чемпіонкою Європи 4469
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 92761
Шахтар - Марсель: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи Шахтар - Марсель: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи 1408
Важкоатлет Заліпський завоював медаль на чемпіонаті Європи Важкоатлет Заліпський завоював медаль на чемпіонаті Європи 4611 3
Відео дня: блискучі сейви Луніна дозволили Реалу мінімально здолати Лейпциг у Лізі чемпіонів Відео дня: блискучі сейви Луніна дозволили Реалу мінімально здолати Лейпциг у Лізі чемпіонів 1482
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 17083
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 47887
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 36897
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 19640 2
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 63568 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 356511
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 49018