Александер-Арнольд пропустить фінал Кубка ліги з Челсі через травму

Джерело - Чемпіон.
Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд не відновиться від травми коліна найближчим часом.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Це сталося через те, що Ліверпуль поспішно повернув англійця, погіршивши поточне пошкодження.
Александер-Арнольд пропустить фінал Кубка ліги проти Челсі, який відбудеться 25 лютого, о 17:00 за київським часом.
🚨 Trent Alexander-Arnold set to be out again for few weeks after he was rushed back by Liverpool and aggravated current injury.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 14, 2024
Alexander-Arnold will miss the Carabao Cup final vs Chelsea, as @_pauljoyce reported. pic.twitter.com/3RMZeJk0O8
Нагадаємо, Трент зазнав травми коліна у матчі АПЛ з Бернлі (3:1).
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