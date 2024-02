Александер-Арнольд пропустить фінал Кубка ліги з Челсі через травму

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд не відновиться від травми коліна найближчим часом.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Це сталося через те, що Ліверпуль поспішно повернув англійця, погіршивши поточне пошкодження.

Александер-Арнольд пропустить фінал Кубка ліги проти Челсі, який відбудеться 25 лютого, о 17:00 за київським часом.

🚨 Trent Alexander-Arnold set to be out again for few weeks after he was rushed back by Liverpool and aggravated current injury.



Alexander-Arnold will miss the Carabao Cup final vs Chelsea, as @_pauljoyce reported. pic.twitter.com/3RMZeJk0O8