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Александер-Арнольд зазнав пошкодження коліна

Клопп розповів про пошкодження Трента Александера-Арнольда
Сьогодні 16:51 217 0
Александер-Арнольд зазнав пошкодження коліна
Фото: Getty Images
#Александер-Арнольд, #Чемпіонат Англії, АПЛ, #Бернлі, #Ліверпуль

Джерело - офіційний сайт Ліверпуля.

Причиною заміни захисника Ліверпуля Трента Александера-Арнольда у вчорашньому матчі АПЛ з Бернлі (3:1) стало пошкодження.

Про це заявив головний тренер "червоних" Юрген Клопп.

"Він відчув біль у коліні, в тому ж місці. Нічого дуже поганого, але ми маємо подивитися та дати оцінку. Трент сказав, що все в порядку, але це не так. Ми маємо бути обережними, тому зняли його з гри", – сказав Клопп.

Трент вийшов у стартовому складі, зробив асист на Діогу Жоту, але в перерві був замінений на Гарві Елліота.

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