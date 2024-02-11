Александер-Арнольд зазнав пошкодження коліна

Причиною заміни захисника Ліверпуля Трента Александера-Арнольда у вчорашньому матчі АПЛ з Бернлі (3:1) стало пошкодження.

Про це заявив головний тренер "червоних" Юрген Клопп.

"Він відчув біль у коліні, в тому ж місці. Нічого дуже поганого, але ми маємо подивитися та дати оцінку. Трент сказав, що все в порядку, але це не так. Ми маємо бути обережними, тому зняли його з гри", – сказав Клопп.