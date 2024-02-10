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Брентфорд з Ярмолюком переграв Вулвергемптон, Евертон з Миколенком поступився Манчестер Сіті: результати 24 туру АПЛ

Результати 24 туру АПЛ
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Брентфорд з Ярмолюком переграв Вулвергемптон, Евертон з Миколенком поступився Манчестер Сіті: результати 24 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

24 тур, 10 лютого

Манчестер Сіті - Евертон 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 71 Голанд, 2:0 - 85 Голанд

Український захисник Евертона Віталій Миколенко відіграв повний матч.

Вулвергемптон - Брентфорд 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Норгорд, 0:2 - 77 Тоні

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк вийшов на 69-й хвилині гри та взяв участь у другому забитому голу.

Ліверпуль - Бернлі 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 31 Жота, 1:1 - 45 О’Ші, 2:1 - 52 Діас, 3:1 + 79 Нуньєс

Лутон - Шеффілд Юнайтед 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 30 Арчер, 0:2 - 36 Макеті, 1:2 - 52 Морріс (пен), 1:3 - 72 Соуза

Тоттенгем - Брайтон 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 16 Гросс, 1:1 - 61 Сарр, 2:1 - 90+6 Джонсон

Фулгем - Борнмут 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Де Кордова-Рід, 2:0 - 36 Муніз, 2:1 - 50 Сенесі, 3:1 - 52 Муніз

Український захисник Борнмута Ілля Забарний відіграв повний матч.

Сьогодні, відбудеться ще один матч:

19:30. Ноттінгем - Ньюкасл

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті погрожує АПЛ судом.

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