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Пластун став гравцем Ордабаси

Пластун знайшов новий клуб
Сьогодні 17:25 240 0
Пластун став гравцем Ордабаси
#Ордабаси, #Футбольні трансфери, #Ігор Пластун

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Ігор Пластун став гравцем Ордабаси із Казахстану. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець підписав контракт на один рік.

Пластун до цього виступав за Карпати, Гент та Лудогорець. У складі болгарського клубу українець чотири рази ставав чемпіоном країни, вигравав Кубок та Суперкубок Болгарії.

Напередодні 33-річний футболіст достроково розірвав контракт із Лудогорцем. Цього сезону 33-річний захисник провів сім матчів і перестав потрапляти до заявки першої команди.

Нагадаємо, за Ордабаси виступають українці Євген Макаренко та Артем Бєсєдін. Клуб із Шимкента минулого року став чемпіоном Казахстану.

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