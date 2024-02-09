Пластун знайшов новий клуб

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Ігор Пластун став гравцем Ордабаси із Казахстану.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець підписав контракт на один рік.

Пластун до цього виступав за Карпати, Гент та Лудогорець. У складі болгарського клубу українець чотири рази ставав чемпіоном країни, вигравав Кубок та Суперкубок Болгарії.

Напередодні 33-річний футболіст достроково розірвав контракт із Лудогорцем. Цього сезону 33-річний захисник провів сім матчів і перестав потрапляти до заявки першої команди.

Нагадаємо, за Ордабаси виступають українці Євген Макаренко та Артем Бєсєдін. Клуб із Шимкента минулого року став чемпіоном Казахстану.