Пластун залишив Лудогорець

Гравець став вільним агентом

Джерело - Чемпіон.

Лудогорець та український захисник Ігор Пластун розірвали контракт за обопільною згодою.

Про це повідомляє пресслужба болгарського клубу.

Український захисник може перейти в інший клуб на правах вільного агента.

Нагадаємо, що загалом захисник виступав за Лудогорець протягом чотирьох років, з 2016-го по 2018-й і з 2021-го по 2023-й. За цей час Пластун чотири рази став чемпіоном Болгарії, двічі виборов Суперкубок і один - Кубок країни. За підсумками сезону-2021/2022 він був визнаний найкращим гравцем чемпіонату Болгарії.

Раніше повідомлялося про інтерес ЦСКА до Пластуна.