Головне
Визначились суперники збірної України у Лізі націй
Сьогодні 19:40 475
Середа та Болюх стали бронзовими призерами чемпіонату світу
Сьогодні 19:59 184
Шахтар сплатив понад 600 мільйонів гривень податків у 2023
Сьогодні 15:12 290
Довбик - втретє поспіль став найкращим гравцем місяця в Жироні
Сьогодні 12:56 7241 3
Лунін має намір залишитися в Реалі
Сьогодні 11:27 549
Суперліга може подати позов проти УЄФА на 3,5 млрд євро
Сьогодні 10:20 623
Катар здолав Іран та вийшов у фінал Кубка Азії
Сьогодні 08:33 584
Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося
Сьогодні 08:30 2917
"Мене вже не мало бути на цій землі". Експрезидент Федерації баскетболу Києва представляє десантно-штурмові війська ЗСУ
Сьогодні 08:00 2279
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 06:49 23969
Прямі трансляції

Пластун залишив Лудогорець

Гравець став вільним агентом
Сьогодні 18:44 269 0
Пластун залишив Лудогорець
#Лудогорець, #Ігор Пластун

Джерело - Чемпіон.

Лудогорець та український захисник Ігор Пластун розірвали контракт за обопільною згодою.

Про це повідомляє пресслужба болгарського клубу.

Український захисник може перейти в інший клуб на правах вільного агента.

Нагадаємо, що загалом захисник виступав за Лудогорець протягом чотирьох років, з 2016-го по 2018-й і з 2021-го по 2023-й. За цей час Пластун чотири рази став чемпіоном Болгарії, двічі виборов Суперкубок і один - Кубок країни. За підсумками сезону-2021/2022 він був визнаний найкращим гравцем чемпіонату Болгарії.

Раніше повідомлялося про інтерес ЦСКА до Пластуна.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений PFC Ludogorets 1945 (@pfcludogorets1945)

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 23969
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати 33443
Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося 2917
"Мене вже не мало бути на цій землі". Експрезидент Федерації баскетболу Києва представляє десантно-штурмові війська ЗСУ "Мене вже не мало бути на цій землі". Експрезидент Федерації баскетболу Києва представляє десантно-штурмові війська ЗСУ 2279
Вайлдер: Я готовий побитися з Усиком Вайлдер: Я готовий побитися з Усиком 1016
Довбик - втретє поспіль став найкращим гравцем місяця в Жироні Довбик - втретє поспіль став найкращим гравцем місяця в Жироні 7241 3
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 48712
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 63296 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 316585
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 34977
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 163921
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 91027 1