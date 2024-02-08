Пластун залишив Лудогорець

Джерело - Чемпіон.
Лудогорець та український захисник Ігор Пластун розірвали контракт за обопільною згодою.
Про це повідомляє пресслужба болгарського клубу.
Український захисник може перейти в інший клуб на правах вільного агента.
Нагадаємо, що загалом захисник виступав за Лудогорець протягом чотирьох років, з 2016-го по 2018-й і з 2021-го по 2023-й. За цей час Пластун чотири рази став чемпіоном Болгарії, двічі виборов Суперкубок і один - Кубок країни. За підсумками сезону-2021/2022 він був визнаний найкращим гравцем чемпіонату Болгарії.
Раніше повідомлялося про інтерес ЦСКА до Пластуна.
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