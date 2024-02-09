Салернітана підписала Маноласа

Костас Манолас повернувся у Серію А

Салернітана оголосила про підписання контракту із захисником Костасом Маноласом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода із 32-річним греком розрахована до кінця сезону. У складі італійського клубу він виступатиме під 44 номером.

Останнім клубом Маноласа була Аль-Шарджа із чемпіонату ОАЕ, яку він залишив минулого місяця.

Раніше Костас виступав за Рому, Олімпіакос, АЕК, Наполі та Трасівулос.

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