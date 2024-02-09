Салернітана підписала Маноласа

Джерело - salernitana.it.
Салернітана оголосила про підписання контракту із захисником Костасом Маноласом.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Угода із 32-річним греком розрахована до кінця сезону. У складі італійського клубу він виступатиме під 44 номером.
Останнім клубом Маноласа була Аль-Шарджа із чемпіонату ОАЕ, яку він залишив минулого місяця.
Раніше Костас виступав за Рому, Олімпіакос, АЕК, Наполі та Трасівулос.
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