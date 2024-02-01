Фани Барселони були невдоволеними через заборону приходити на матч з ноутбуками

На Монжуїку, де поки грає Барселона через реконструкцію Камп Ноу, немає камер схову

Джерело - CCMA.

Велика кількість уболівальників Барселони не змогли потрапити на стадіон, де відбувався матч Барселони з Осасуною (1:0) в Ла-Лізі.

Про це повідомляє CCMA.

На Монжуїку, де поки грає Барселона через реконструкцію Камп Ноу, немає камер схову. Тому клуб вирішив заборонити глядачам приходити на матчі з ноутбуками.

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Частина фанів була обурена, оскільки гра з Осасуною була в середу, це будній день, тому деяким людям доводиться їхати одразу з роботи на матч, дехто це робить з ноутбуками.

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