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Баварія підписала захисника Галатасарая Бое

Сума трансферу склала 30 мільйонів євро
Сьогодні 14:23 197 0
Баварія підписала захисника Галатасарая Бое
#Баварія, #Галатасарай, #Саши Бое

Джерело - офіційний сайт Баварії.

Баварія завершила трансфер захисника Галатасарая Саши Бое.

Про це повідомляє пресслужба мюнхенців.

23-річний француз підписав з німецьким клубом контракт до 30 червня 2028 року.

Сума трансферу склала 30 мільйонів євро. Також передбачений бонус у розмірі 5 мільйонів євро

Якщо гравця продадуть в інший клуб, то Галатасарай отримає всі нереалізовані бонуси.

Нагадаємо, Сане хоче підписати новий контракт з Баварією.

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