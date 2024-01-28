Баварія підписала захисника Галатасарая Бое

Джерело - офіційний сайт Баварії.
Баварія завершила трансфер захисника Галатасарая Саши Бое.
Про це повідомляє пресслужба мюнхенців.
23-річний француз підписав з німецьким клубом контракт до 30 червня 2028 року.
Сума трансферу склала 30 мільйонів євро. Також передбачений бонус у розмірі 5 мільйонів євро
Якщо гравця продадуть в інший клуб, то Галатасарай отримає всі нереалізовані бонуси.
Нагадаємо, Сане хоче підписати новий контракт з Баварією.
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