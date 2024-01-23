Сане хоче підписати новий контракт з Баварією

Сане хоче продовжити контракт з Баварією

Баварія ще не починала роботу над новою угодою з вінгером Лероєм Сане.

Про це повідомляє Sky Germany.

Кілька тижнів тому спортивний директор Крістоф Фройнд розповів, що сторони почали перемовини, проте насправді контактів з футболістом та його представниками не було. Причина – Баварія зараз визначила пріоритетом нові контракти з Йозуа Кімміхом та Альфонсо Девісом.

Сане, який має угоду до літа 2025 року, не стурбований з цього приводу. Він зараз зосереджений на виступах у другій половині сезону, а рішення щодо контракту хоче ухвалити влітку. Бажано – після Євро-2024.

Лерой хоче нову угоду на 4-5 років. Якщо не вдасться домовитися з Баварією, він розглядає повернення в Англію, де вже грав за Манчестер Сіті з 2016 по 2020 рік. Тоді його придбали в Мюнхен за 49 млн євро.

Цього сезону забив 9 м’ячів та віддав 11 гольових у 26 матчах.

Раніше повідомлялося, що Баварія зацікавлена у трансфері Луніна.