Дженоа розглядає можливість підписання захисника Евертона

Дженоа розглядає можливість підписання англійського захисника Евертона Бена Годфрі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Переговори вже тривають, але у послугах 26-річного футболіста зацікавлені багато клубів.

Цікаво, що Евертон та Дженоа мають спільних власників, групу 777. Це може допомогти грифонам виграти конкуренція за колишнього гравця збірної Англії (2 матчі).

В цьому сезоні Бен Годфрі зіграв 3 матчі за Евертон, але провів на полі усього 180 хвилин та не відзначився результативною дією. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 8 мільйонів євро.

🚨🔵🔴 EXCL: Genoa are considering move for Ben Godfrey from Everton — could be an option via 777 connection.



Discussions taking place but there are more clubs interested in Godfrey. pic.twitter.com/lKZG0S2ru9