Головне
Gazzetta dello Sport запускається в Грузії. Україна наступна
Сьогодні 19:38 201
Стало відомо, скільки заробили Світоліна, Костюк і Цуренко за виступ на Australian Open-2024
Сьогодні 18:43 3125 1
Ястремська у півфіналі Australian Open-2024 зіграє проти китаянки Чжен
Сьогодні 18:12 764
Букмекери назвали фаворитку матчу Ястремська - Чжен
Сьогодні 17:55 999
Ястремська - Чжен: де дивитися онлайн матч 1/2 фіналу Australian Open
Сьогодні 17:35 678
Ястремська - Чжен: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу Australian Open
Сьогодні 17:11 668
Довбик може отримати нагороду найкращому гравцю Ла-Ліги другий місяць поспіль
Сьогодні 14:25 408
Соерум виграв індивідуальну гонку на чемпіонаті Європи, Дудченко - 12
Сьогодні 13:51 398
Чжен перемогла росіянку Калінську у чвертьфіналі Australian Open
Сьогодні 13:14 1101
Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська може увірватися в топ-15, Костюк - уперше в топ-30
Сьогодні 13:11 10424
Прямі трансляції

Дженоа розглядає можливість підписання захисника Евертона

Годфрі може продовжити кар'єру в Серії А
Сьогодні 18:55 255 0
Дженоа розглядає можливість підписання захисника Евертона
#Дженоа, #Евертон

Джерело - Чемпіон.

Дженоа розглядає можливість підписання англійського захисника Евертона Бена Годфрі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Переговори вже тривають, але у послугах 26-річного футболіста зацікавлені багато клубів.

Цікаво, що Евертон та Дженоа мають спільних власників, групу 777. Це може допомогти грифонам виграти конкуренція за колишнього гравця збірної Англії (2 матчі).

В цьому сезоні Бен Годфрі зіграв 3 матчі за Евертон, але провів на полі усього 180 хвилин та не відзначився результативною дією. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 8 мільйонів євро.

Коментарі ()
Популярне зараз
Букмекери назвали фаворитку матчу Ястремська - Носкова Букмекери назвали фаворитку матчу Ястремська - Носкова 4227
Ястремська - Носкова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/4 фіналу Australian Open Ястремська - Носкова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/4 фіналу Australian Open 2222
Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська може увірватися в топ-15, Костюк - уперше в топ-30 Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська може увірватися в топ-15, Костюк - уперше в топ-30 10424
Стало відомо, скільки заробили Світоліна, Костюк і Цуренко за виступ на Australian Open-2024 Стало відомо, скільки заробили Світоліна, Костюк і Цуренко за виступ на Australian Open-2024 3125 1
Ястремська стала лише 4-ю тенісисткою на Аustralian Оpen за останні 40 років з особливим досягненням Ястремська стала лише 4-ю тенісисткою на Аustralian Оpen за останні 40 років з особливим досягненням 3748
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 11649
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 35129
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 58765
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 38239
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 23787
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 163184
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 355059