Марсель планує підписати захисника Арсеналу

Марсель все ще намагається підписати лівого захисника Арсеналу Нуну Тавареша.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Каноніри готові передати 100% прав французькому клубу, але успіх угоди залежить від Ноттінгем Форест, у якому Тавареш зараз знаходиться в оренді. Аутсайдер англійської Прем'єр-Ліги наполягає на тому, щоб латераль залишився в клубі до червня згідно з умовами угоди.

У складі Форесту 23-річний португалець провів у цьому сезоні 4 гри без результативних дій.

