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Марсель планує підписати захисника Арсеналу

Сьогодні 17:40 249 0
Марсель планує підписати захисника Арсеналу
#Марсель, #Ноттінгем Форест

Джерело - Чемпіон.

Марсель все ще намагається підписати лівого захисника Арсеналу Нуну Тавареша.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Каноніри готові передати 100% прав французькому клубу, але успіх угоди залежить від Ноттінгем Форест, у якому Тавареш зараз знаходиться в оренді. Аутсайдер англійської Прем'єр-Ліги наполягає на тому, щоб латераль залишився в клубі до червня згідно з умовами угоди.

У складі Форесту 23-річний португалець провів у цьому сезоні 4 гри без результативних дій.

Раніше повідомлялося, що Марсель погодив з Вероною підписання крайнього захисника.

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