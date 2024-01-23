Марсель планує підписати захисника Арсеналу

Джерело - Чемпіон.
Марсель все ще намагається підписати лівого захисника Арсеналу Нуну Тавареша.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Каноніри готові передати 100% прав французькому клубу, але успіх угоди залежить від Ноттінгем Форест, у якому Тавареш зараз знаходиться в оренді. Аутсайдер англійської Прем'єр-Ліги наполягає на тому, щоб латераль залишився в клубі до червня згідно з умовами угоди.
У складі Форесту 23-річний португалець провів у цьому сезоні 4 гри без результативних дій.
🚨🔵 Understand Olympique Marseille are still trying to sign Nuno Tavares as new LB.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2024
🔴⚪️ Arsenal are 100% open to selling Nuno to OM now on permanent transfer.
…but deal depends on Nottingham Forest as they insist to keep Nuno until June and there’s no re-call clause. pic.twitter.com/FneEiu9jkn
Раніше повідомлялося, що Марсель погодив з Вероною підписання крайнього захисника.